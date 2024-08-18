Стала известна главная причина, из-за которой «Барселона» хочет продать Гюндогана

«Барселона» хочет продать 33-летнего полузащитника Илкая Гюндогана из-за его слишком высокой заработной платы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, эта причина является первостепенной, из-за которой каталонский клуб хочет расстаться с турецким футболистом. Заработная плата Гюндогана составляет более € 15 млн в год. «Барселона» желает расстаться с Гюндоганом, чтобы на деньги, высвобожденные после его продажи, можно было, например, зарегистрировать новичка команды Даниэля Ольмо.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к 33-летнему футболисту проявляют клубы из Турции.

Гюндоган присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 14 результативными передачами. В минувшем сезоне хавбек провёл 4180 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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