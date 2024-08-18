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«Неуважительно так говорить в адрес судей». Булыкин — о словах спортдиректора «Оренбурга»

«Неуважительно так говорить в адрес судей». Булыкин — о словах спортдиректора «Оренбурга»
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с командой из Ростова-на-Дону (3:2). Напомним, Андреев обвинил арбитров игры в предвзятости.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Неуважительно так говорить в интервью в адрес судей. Понятное дело, что у нас есть жалобы на судейство в каждом туре как оправданные, так и неоправданные. Но, думаю, нужно уважительно общаться со всеми, тем более без мата.

Я буду стоять на своём, чтобы сделали, как во всём мире — флэш-интервью судей после игры, чтобы они объясняли свои действия. Иногда их действия действительно непонятны. Если бы они объясняли свои действия, для всех было бы понятнее и было бы меньше вопросов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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