«Неуважительно так говорить в адрес судей». Булыкин — о словах спортдиректора «Оренбурга»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с командой из Ростова-на-Дону (3:2). Напомним, Андреев обвинил арбитров игры в предвзятости.

«Неуважительно так говорить в интервью в адрес судей. Понятное дело, что у нас есть жалобы на судейство в каждом туре как оправданные, так и неоправданные. Но, думаю, нужно уважительно общаться со всеми, тем более без мата.

Я буду стоять на своём, чтобы сделали, как во всём мире — флэш-интервью судей после игры, чтобы они объясняли свои действия. Иногда их действия действительно непонятны. Если бы они объясняли свои действия, для всех было бы понятнее и было бы меньше вопросов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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