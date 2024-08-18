Дьяков: у «Локомотива» молодая команда — должны понимать, что будут перепады в результатах

Бывший футболист ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков поделился мнением о нынешнем положении дел в столичных ЦСКА и «Локомотиве».

«ЦСКА — новая команда с новым тренером и взглядами. Интересно посмотреть за ними. ЦСКА в очередной год не делает сумасшедших трансферов, не приходят статусные футболисты. Посмотрим, что Николич сможет сделать.

У «Локомотива» молодая команда, много игроков в межсезонье ушло. Галактионов умеет работать с молодёжью — не боится и доверяет. Но должны понимать, что молодёжь в силу возраста будет нестабильна и будут перепады в игре и результатах. Главное, что нас ждёт увлекательное дерби — у меня в этом нет сомнений. Для меня нет фаворита в этой встрече», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Локомотив» и ЦСКА занимают третье и пятое места соответственно в турнирной таблице нового сезона РПЛ. У железнодорожников девять очков после четырёх игр. Армейцы сыграли столько же матчей и набрали семь очков.