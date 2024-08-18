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Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» с Роналду крупно проигрывал

Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» с Роналду крупно проигрывал
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Болельщики «Аль-Хилаля» скандировали имя нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси во время матча Суперкубка Саудовской Аравии, когда «Аль-Наср», в котором играет форвард Криштиану Роналду, уступал по ходу встречи со счётом 1:4.

Суперкубок Саудовской Аравии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 19:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 4
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Роналду – 44'     1:1 Милинкович-Савич – 55'     1:2 Митрович – 63'     1:3 Митрович – 69'     1:4 Малком – 72'    

Как подчёркивает издание Daily Mail, сразу после завершения матча португальский футболист направился прямиком в подтрибунное помещение и не явился на вручение медалей.

Потерпев поражение в этой встрече, Роналду проиграл в восьмом турнире в составе «Аль-Насра».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года. С того момента Роналду принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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