Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали имя Месси, когда «Аль-Наср» с Роналду крупно проигрывал

Болельщики «Аль-Хилаля» скандировали имя нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси во время матча Суперкубка Саудовской Аравии, когда «Аль-Наср», в котором играет форвард Криштиану Роналду, уступал по ходу встречи со счётом 1:4.

Как подчёркивает издание Daily Mail, сразу после завершения матча португальский футболист направился прямиком в подтрибунное помещение и не явился на вручение медалей.

Потерпев поражение в этой встрече, Роналду проиграл в восьмом турнире в составе «Аль-Насра».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в конце 2022 года. С того момента Роналду принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.