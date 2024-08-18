Трошечкин: 5-е или 11-е место в РПЛ — разницы нет. Новая реальность: раскрутить и продать

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин поделился мыслями о спросе на результат в российских клубах, а также заявил, что уровень РПЛ падает.

«Легионеры слабее стали. Плюс сейчас нет еврокубков, а раньше пятое место тоже в них выходило. Команды комплектовались под него. Сейчас намного больше молодых, чтобы раскрутить, продать, сделать бизнес. Это наша новая реальность. Спроса за результат сейчас меньше, разницы между пятым, девятым и 11-м местом сейчас никакой. Легионеры слабее, молодых больше, соответственно, уровень падает», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.