Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трошечкин: 5-е или 11-е место в РПЛ — разницы нет. Новая реальность: раскрутить и продать

Трошечкин: 5-е или 11-е место в РПЛ — разницы нет. Новая реальность: раскрутить и продать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин поделился мыслями о спросе на результат в российских клубах, а также заявил, что уровень РПЛ падает.

«Легионеры слабее стали. Плюс сейчас нет еврокубков, а раньше пятое место тоже в них выходило. Команды комплектовались под него. Сейчас намного больше молодых, чтобы раскрутить, продать, сделать бизнес. Это наша новая реальность. Спроса за результат сейчас меньше, разницы между пятым, девятым и 11-м местом сейчас никакой. Легионеры слабее, молодых больше, соответственно, уровень падает», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Эксклюзив
Трошечкин: российский футбол в свободном падении. Сейчас мы вообще не знаем своего уровня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android