«Урал» нанёс «Чайке» первое поражение в сезоне Первой лиги

В Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Урал» обыграл «Чайку» из Песчанокопского (2:0).

Голы в составе хозяев забили хавбек Юрий Железнов на шестой минуте и украино-конголезский защитник Эммерсон за четыре минуты до окончания основного времени.

«Урал» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести играх. «Чайка» потерпела первое поражение в сезоне и занимает восьмую строчку с девятью очками. Ранее новичок Первой лиги лишился главного тренера Дмитрия Пятибратова, который перешёл на работу в воронежский «Факел». 15 августа клуб из Ростовской области объявил о назначении на вакантное место известного специалиста Евгения Калешина.