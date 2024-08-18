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«Урал» нанёс «Чайке» первое поражение в сезоне Первой лиги

«Урал» нанёс «Чайке» первое поражение в сезоне Первой лиги
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В Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местный «Урал» обыграл «Чайку» из Песчанокопского (2:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 6-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Железнов – 6'     2:0 Эммерсон – 86'    

Голы в составе хозяев забили хавбек Юрий Железнов на шестой минуте и украино-конголезский защитник Эммерсон за четыре минуты до окончания основного времени.

«Урал» вышел на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков в шести играх. «Чайка» потерпела первое поражение в сезоне и занимает восьмую строчку с девятью очками. Ранее новичок Первой лиги лишился главного тренера Дмитрия Пятибратова, который перешёл на работу в воронежский «Факел». 15 августа клуб из Ростовской области объявил о назначении на вакантное место известного специалиста Евгения Калешина.

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