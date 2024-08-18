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Олусегун: Мусаев — один из лучших тренеров в истории «Краснодара»

Олусегун: Мусаев — один из лучших тренеров в истории «Краснодара»
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Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о главном тренере команды Мураде Мусаеве. По мнению нигерийского футболиста, российский специалист является одним из лучших в истории клуба.

«Очевидно, что мы постепенно адаптируемся к требованиям наставника. Мусаев — один из лучших тренеров в истории «Краснодара», он здорово помогает нам. Мы хорошо понимаем, в какой футбол он хочет играть», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар» Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Подопечные Мурада Мусаева набрали шесть очков в четырёх турах чемпионата России. В следующем матче, который состоится 18 августа, «Краснодар» примет на своём поле «Пари НН».

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