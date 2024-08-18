Черногорская защитница «Динамо»: все футболисты, приезжающие в Россию, остаются довольными

Черногорская защитница московского «Динамо» Хелена Божич поделилась впечатлениями от жизни в России.

«Жизнь в России и в Москве прекрасна. Здесь много вариантов досуга, мне легко общаться с местными, нравится ходить в театр. Все футболисты, приезжающие в Россию, остаются довольными посещением вашей страны. Как я провожу свободное время? Между тренировками мне нравится ходить в парк рядом с моим домом», — сказала Божич в интервью Metaratings.

Напомним, 27-летняя Божич перешла в стан бело-голубых в январе 2023 года. Ранее она стала серебряным призёром чемпионата Черногории в составе «Экономиста», а также взяла бронзовые медали чемпионата Финляндии, выиграла Кубок в составе клуба «Аланд Юнайтед» с Аландских островов.