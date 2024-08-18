«У него спортивная ДНК». Симеоне поделился мнением о новичке «Атлетико» Альваресе

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новоиспечённом нападающем «матрасников» Хулиане Альваресе.

«Я настроен оптимистично и с большим энтузиазмом. Его [футбольные] характеристики соответствуют спортивной ДНК. Ожидания от результатов [команды] — это не его зона ответственности. Он заслуживает занимать важное место [в команде]. Его качества очень помогут нам», — приводит слова Симеоне AS.

12 августа «Атлетико» объявил о переходе Альвареса из «Манчестер Сити». По данным СМИ, трансфер 24-летнего форварда обошёлся мадридскому клубу в € 75 млн + € 20 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: