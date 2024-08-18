Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него спортивная ДНК». Симеоне поделился мнением о новичке «Атлетико» Альваресе

«У него спортивная ДНК». Симеоне поделился мнением о новичке «Атлетико» Альваресе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о новоиспечённом нападающем «матрасников» Хулиане Альваресе.

«Я настроен оптимистично и с большим энтузиазмом. Его [футбольные] характеристики соответствуют спортивной ДНК. Ожидания от результатов [команды] — это не его зона ответственности. Он заслуживает занимать важное место [в команде]. Его качества очень помогут нам», — приводит слова Симеоне AS.

12 августа «Атлетико» объявил о переходе Альвареса из «Манчестер Сити». По данным СМИ, трансфер 24-летнего форварда обошёлся мадридскому клубу в € 75 млн + € 20 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Хулиан Альварес объяснил своё решение о переходе из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android