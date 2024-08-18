Никита Медведев: у тренеров «Пари НН» приятная головная боль

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Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о конкуренции за место в стартовом составе клуба.

«Благодаря большому количеству футболистов в «Пари НН» у тренерского штаба есть приятная головная боль, кого поставить в старт. Поэтому в команде есть здоровая конкуренция — это здорово», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Медведев перешёл в нижегородский клуб этим летом из «Ростова». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Сегодня, 18 августа, состоится матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», который пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.