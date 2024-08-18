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Главный врач «Крыльев Советов» рассказал о травме Гленна Бейла

Главный врач «Крыльев Советов» рассказал о травме Гленна Бейла
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Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о состоянии травмированного нидерландского защитника команды Гленна Бейла.

«По Бейлу пришли снимки. Всё гораздо лучше, чем показалось на первый взгляд. Не так всё серьёзно. Он не тренируется, работает с реабилитологом. Сроки возвращения ожидаются минимальные, но не будем загадывать», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 29-летний легионер не смог принять участия в последнем матче своей команды в рамках РПЛ с московским «Динамо» (0:1), который прошёл вчера, 17 августа, в Москве.

После пяти матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место в чемпионате России нового сезона, в активе у команды три очка.

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