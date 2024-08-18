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Тренер «Химок»: мне сказали, что Бакаев не может играть в матче с «Зенитом»

Тренер «Химок»: мне сказали, что Бакаев не может играть в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, чем обусловлено отсутствие крайнего нападающего Зелимхана Бакаева в заявке команды на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Бакаев вроде бы может играть, но его не будет. Почему?
— Мне сказали, что он не может играть, значит, он не будет играть, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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