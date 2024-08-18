«Здесь начинал, здесь и закончил». Легенда «Торпедо» Лебеденко высказался о своей карьере

41-летний нападающий Игорь Лебеденко, который 17 августа провёл свой последний матч за московское «Торпедо» и завершил профессиональную карьеру, поделился эмоциями, а также высказался о своей профессиональной карьере. Форвард появился на поле на 90+1-й минуте игры 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1).

«Осознаю ли, что закончил карьеру? Наверное, не осознаю. Я два месяца не тренируюсь. Подошёл к пониманию того, что с детства каждый день вставал и шёл на тренировку, а сейчас этого нет. Есть физическая активность, но она индивидуальная, без команды. Были очень приятные эмоции, приятно выйти на поле «Лужников». Этот стадион мне как родной. Я был здесь в школе с шести лет. Здесь начинал, здесь и закончил.

Было грустно? Было. Нужно быть реалистом, ведь мне 41 год. Спасибо богу, что карьера прошла без каких‑то страшных травм. Это помогло мне играть до такого возраста. Горжусь ли карьерой? Не сказать, что горжусь. Я горжусь, что стал футболистом. Что прошёл тот путь, который прошёл. Он был очень интересным, и я хотел бы остаться в футболе», — приводит слова Лебеденко «Матч ТВ».

Игорь Лебеденко начал свою карьеру в «Торпедо», за которое выступал в 2000–2004 годах, а затем перешёл в «Локомотив». Футболист вернулся в автозаводский клуб в 2019 году. С «Торпедо» Лебеденко выиграл бронзовые медали чемпионата России в 2000 году, а также Первую лигу в сезоне-2021/2022. Всего за «Торпедо» Лебеденко провёл 250 матчей, в которых забил 46 мячей и сделал 23 результативных передач.