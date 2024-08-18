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«Зенит» впервые потерял очки в РПЛ, Соболенко обыграла Свёнтек. Главное к вечеру

«Зенит» сыграл вничью с «Химками», «Локомотив» вырвал победу в дерби с ЦСКА, «Спартак» разгромил «Факел», «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси», белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Цинциннати, завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 августа.

Футбол

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками»

Игрок «Зенита» Максим Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию

«Спартак» разгромил «Факел» в домашнем матче 5-го тура РПЛ

«Локомотив» вырвал победу в концовке дерби с ЦСКА в 5-м туре РПЛ

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» в матче 1-го тура нового сезона АПЛ

Хоккей

«Амур» снял вратаря в овертайме и проиграл «Барысу» на турнире в Астане

«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана

Теннис

Арина Соболенко уверенно обыграла Игу Свёнтек в полуфинале «тысячника» в Цинциннати

Бокс/ММА

Рэпер Дрейк проиграл $ 450 тыс., вновь поставив против Дрикуса дю Плесси

Баскетбол

«Автодор» объявил о подписании бывшего игрока НБА Куинндари Уэзерспуна

Авто

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Волейбол

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