Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит сыграл вничью с Химками, Локомотив победил ЦСКА, Соболенко обыграла Свёнтек в полуфинале турнира в Цинциннати

«Зенит» впервые потерял очки в РПЛ, Соболенко обыграла Свёнтек. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» сыграл вничью с «Химками», «Локомотив» вырвал победу в дерби с ЦСКА, «Спартак» разгромил «Факел», «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси», белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Цинциннати, завершился чемпионат России по лёгкой атлетике. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 18 августа.

Футбол

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с «Химками»

Игрок «Зенита» Максим Глушенков в ближайшее время перенесёт операцию

«Спартак» разгромил «Факел» в домашнем матче 5-го тура РПЛ

«Локомотив» вырвал победу в концовке дерби с ЦСКА в 5-м туре РПЛ

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси» в матче 1-го тура нового сезона АПЛ

Материалы по теме
Как же не везёт «Краснодару»! Команда Мусаева «горит» дома «Пари НН»! LIVE
Live
Как же не везёт «Краснодару»! Команда Мусаева «горит» дома «Пари НН»! LIVE

Хоккей

«Амур» снял вратаря в овертайме и проиграл «Барысу» на турнире в Астане

«Лада» завоевала Кубок президента Республики Казахстан, обыграв сборную Казахстана

Материалы по теме
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым
Эксклюзив
Каким теперь будет ЦСКА. Интервью с главным тренером армейцев Воробьёвым

Теннис

Арина Соболенко уверенно обыграла Игу Свёнтек в полуфинале «тысячника» в Цинциннати

Материалы по теме
«Тебя кто-то заставляет играть?» Чемпион ОИ из России разнёс Свёнтек за жалобы на график
«Тебя кто-то заставляет играть?» Чемпион ОИ из России разнёс Свёнтек за жалобы на график

Бокс/ММА

Рэпер Дрейк проиграл $ 450 тыс., вновь поставив против Дрикуса дю Плесси

Материалы по теме
Дю Плесси остаётся на троне! Чемпион неожиданно финишировал Адесанью приёмом
Дю Плесси остаётся на троне! Чемпион неожиданно финишировал Адесанью приёмом

Баскетбол

«Автодор» объявил о подписании бывшего игрока НБА Куинндари Уэзерспуна

Материалы по теме
Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы
Проверка для сборной России во главе с Лукичем. Что нас ждёт на международном Кубке Дружбы

Авто

Франческо Баньяя выиграл гонку ГП Австрии MotoGP, Хорхе Мартин — 2-й, Марк Маркес — 4-й

Волейбол

Команда Терзича в четырёх сетах одолела команду Карполя в матче Кубка Первого канала

Другие

Пронкин выполнил олимпийский норматив в метании молота на ЧР и получит 1 млн рублей

Кнороз выполнила олимпийский норматив в прыжках с шестом на ЧР и получит 1 млн рублей

Чемпионат России — 2024 по лёгкой атлетике, Екатеринбург: результаты 4-го дня соревнований

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android