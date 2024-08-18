Неизвестный нанёс ножевые ранения 11-летнему мальчику на футбольном поле в Испании

Шокирующая новость пришла из испанского Мосехона (провинция Толедо), где сегодня утром, 18 августа, неизвестный напал с ножом на 11-летнего мальчика на футбольном поле.

Как сообщает Marca, около 10:00 по испанскому времени, когда дети занимались спортом на футбольном стадионе «Анхель Тардио», неустановленный мужчина в капюшоне вышел на поле и ударил ребёнка ножом. Несмотря на усилия службы экстренной помощи 112 Кастильи-Ла-Манчи, которая даже направила вертолёт для эвакуации пострадавшего мальчика в отделение интенсивной терапии, спасти ему жизнь не удалось.

Сообщается, что гражданская гвардия уже развернула несколько отрядов по всему городу, чтобы найти виновника преступления. После совершения нападения на 11-летнего мальчика его намерения продолжали носить агрессивный характер, из-за чего остальные присутствовавшие люди скрылись с места происшествия.

Для установления местонахождения предполагаемого преступника будет задействовано до дюжины патрулей, при этом подразделение судебной полиции и информационная группа командования Толедо будут сотрудничать с самой Гражданской гвардией. По данным ABC, злоумышленник скрылся на сером Ford Mondeo. Кроме того, в учреждении имеется несколько камер, которые могут облегчить установление виновника смерти ребенка.