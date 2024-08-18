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Гендиректор «Химок» объяснил слова Артиги о запрете выпускать Бакаева на матч с «Зенитом»

Гендиректор «Химок» объяснил слова Артиги о запрете выпускать Бакаева на матч с «Зенитом»
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Генеральный директор Химок» Николай Оленев объяснил слова главного тренера подмосковной команды Франка Артиги о том, что ему не разрешили выпустить вингера Зелимхана Бакаева на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Никаких ограничений в арендном соглашении и контракте нет. Медицинский штаб просто дал рекомендацию, чтобы на ближайшие дни не нагружать игрока. Наша главная задача — сохранить здоровье. Думаю, главный тренер оговорился. Зелимхан не может играть по причине его физического состояния.

Я ещё раз уточнил у нашего главного врача — он подтвердил. Никаких серьёзный проблем нет. Надеюсь, к следующей игре Зелимхан восстановится и будет готов», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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