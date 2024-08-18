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Зелимхан Бакаев: почему не играю с «Зенитом»? Все вопросы к команде

Зелимхан Бакаев: почему не играю с «Зенитом»? Все вопросы к команде
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Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев, выступающий за подмосковный клуб на правах аренды из «Зенита», высказался о том, что не принимает участия в матче 5-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Все вопросы к команде, почему я не играю», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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