Зелимхан Бакаев: почему не играю с «Зенитом»? Все вопросы к команде

Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев, выступающий за подмосковный клуб на правах аренды из «Зенита», высказался о том, что не принимает участия в матче 5-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Химками».

«Все вопросы к команде, почему я не играю», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.