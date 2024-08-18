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«Месси, запомни это имя». «Ростов» показал, как Роналдо повторил празднование Роналду

«Месси, запомни это имя». «Ростов» показал, как Роналдо повторил празднование Роналду
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Пресс-служба «Ростова» поделилась фотографией, на которой бразильский нападающий команды Роналдо празднует забитый им мяч, сняв с себя футболку и высоко подняв её, таким образом продемонстрировав своё имя и игровой номер.

Данная публикация была сопровождена подписью: «Месси, запомни это имя».

Фото: ФК «Ростов»

Напомним, бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий в составе саудовского «Аль-Насра», в похожем стиле отпраздновал свой гол в ворота «Барселоны» в матче 2017 года. До этого подобное празднование исполнил экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на текущий момент играющий за американский «Интер Майами».

Роналдо перешёл в «Ростов» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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