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В «Брентфорде» сообщили, что Тони не попал в заявку на 1-й тур АПЛ из-за вероятного ухода

В «Брентфорде» сообщили, что Тони не попал в заявку на 1-й тур АПЛ из-за вероятного ухода
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк объяснил отсутствие нападающего Айвана Тони в заявке на матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Перерыв
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мбемо – 29'    

«Есть некоторый трансферный интерес, и из-за всего этого мы решили не привлекать его сегодня. Айван — топ-игрок. Он фантастически помогал нам на протяжении четырёх лет, но мы также показали, особенно в прошлом году, что можем побеждать и без него», — приводит слова Франка пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Тони принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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