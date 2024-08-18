В «Брентфорде» сообщили, что Тони не попал в заявку на 1-й тур АПЛ из-за вероятного ухода

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк объяснил отсутствие нападающего Айвана Тони в заявке на матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 18 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Есть некоторый трансферный интерес, и из-за всего этого мы решили не привлекать его сегодня. Айван — топ-игрок. Он фантастически помогал нам на протяжении четырёх лет, но мы также показали, особенно в прошлом году, что можем побеждать и без него», — приводит слова Франка пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об интересе к форварду со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Тони принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.