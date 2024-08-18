Давид Волк — о Сафонове: хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в «ПСЖ»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мнением о переходе российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ», который состоялся нынешним летом.

«Меня не удивило, что Сафонов оказался в таком клубе, как «ПСЖ» этим летом. На уровне европейских вратарей Матвей очень хорошо выглядит. Время покажет, сможет ли он выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Но мне, конечно, хочется, чтобы наш русский парень стал первым номером в« ПСЖ», — приводит слова Волка «РБ Спорт».

«ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

7 августа Сафонов дебютировал в составе «ПСЖ» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Россиянин провёл на поле всю игру.

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