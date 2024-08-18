Защитник «Ахмата» обозначил цели команды в сезоне РПЛ—2024/2025

Защитник грозненского «Ахмата» Александр Жиров заявил, что в новом сезоне РПЛ его команда намерена побороться за место в пятёрке.

«По поводу целей «Ахмата» ничего нового не скажу, потому что их озвучил наш президент — быть в пятёрке. Поэтому работаем и двигаемся в этом направлении. Осуществимо ли это? Узнаем в конце сезона. Мы всегда выходим играть на победу. Никто не выходит отбывать номер или довольствоваться ничьей», — сказал Жиров в интервью Legalbet.

На данный момент «Ахмат» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе три очка после четырёх матчей. Завтра, 19 августа, команда из Чеченской республики сыграет кавказское дерби с махачкалинским «Динамо» в рамках 5-го тура.