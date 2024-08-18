В сборной Германии посоветовали Леону Горецке покинуть «Баварию»

Спортивный директор сборной Германии Руди Фёллер высказался относительно положения 29-летнего центрального полузащитника Леона Горецки в «Баварии». Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство мюнхенского клуба оказывает давление на футболиста с целью его ухода.

«Если у него есть амбиции вернуться в состав [сборной Германии] на чемпионат мира, то для него имеет смысл уйти [из «Баварии»]. Однако он должен принять самостоятельное решение. Есть контракт, но игрок также хочет чувствовать себя комфортно и получать минуты на поле», — приводит слова Фёллера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Горецка не был включён в заявку «Баварии» на матч 1/32 финала Кубка Германии с «Ульм 1846» (0:4), который состоялся 16 августа.

В минувшем сезоне Горецка принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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