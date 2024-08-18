«Австрийцы — не политизированы, русофобии не будет». Экс-игрок «Штурма» — о Худякове

Воспитанник московского «Локомотива» и бывший защитник «Штурма» Наим Шарифи положительно смотрит на перспективы экс-голкипера железнодорожников Даниила Худякова в австрийском клубе.

«Великолепный шанс для молодого вратаря в столь непростое время, когда российские команды отключены от европейского футбола. «Штурм» сейчас — хороший европейский клуб, чемпион Австрии, будет играть в Лиге чемпионов. Насколько я понял, Ильцер (Кристиан, главный тренер «Штурма». — Прим. «Чемпионата») взял его как второго вратаря, и, я уверен, Даниил будет играть. Вопрос только в том, сколько игрового времени он получит. У них с вратарями история не очень. В «Штурме» это была проблемная позиция. Шерпен — основной вратарь с ростом 2,04 м. Он сейчас после разрыва крестообразной связки, ему непросто будет вернуться не прежний уровень, всё-таки большие нагрузки на суставы из-за роста.

Я бы дал совет Худякову — не торопиться. Спокойно интегрироваться в общество, учить язык, не рваться, как сделал это я, из-за чего получил травму. Австрийцы не политизированы внешними политическими событиями, только внутренними, поэтому никакой русофобии не будет. Для них главное — чтобы человек отдавался на 100%, они очень требовательные люди», — сказал Шарифи в интервью Legalbet.

Напомним, о переходе 20-летнего Даниила Худякова в «Штурм» было официально объявлено 22 июля. Месяцем ранее экс-голкипер «Локомотива» покинул клуб после истечения срока действия контракта.