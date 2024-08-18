Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес: Осинькин всегда очень близок с игроками

Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес поделился мнением о главном тренере самарского клуба Игоре Осинькине.

«После матча с «Динамо» Осинькин ничего не говорил о своём будущем. Это очень хороший тренер. Он всегда близок с игроками, что очень важно. Нам просто надо побеждать, это обязанность игроков», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 17 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» проиграли московскому «Динамо» со счётом 0:1. После пяти матчей чемпионата России самарский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре подопечные Осинькина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 25 августа.

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