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Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес: Осинькин всегда очень близок с игроками

Игрок «Крыльев Советов» Гальдамес: Осинькин всегда очень близок с игроками
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Чилийский защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес поделился мнением о главном тренере самарского клуба Игоре Осинькине.

«После матча с «Динамо» Осинькин ничего не говорил о своём будущем. Это очень хороший тренер. Он всегда близок с игроками, что очень важно. Нам просто надо побеждать, это обязанность игроков», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 17 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» проиграли московскому «Динамо» со счётом 0:1. После пяти матчей чемпионата России самарский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре подопечные Осинькина встретятся с «Пари НН». Матч состоится 25 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    
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