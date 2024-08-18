«Лестер» находится под угрозой снятия очков по ходу сезона АПЛ — The Sun

С «Лестера» могут снять два очка по ходу нынешнего сезона английской Премьер-лиги за нарушение правил расходования средств во время выступления в Чемпионшипе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Английская футбольная лига (EFL) направила результаты собственного расследования по «Лестеру» в английскую Премьер-лигу. «Лестер» обвинялся в нарушении финансовых правил ещё в сезоне-2022/2023, когда клуб выступал в чемпионате Англии. После того как «лисы» вылетели в Чемпионшип, местные футбольные власти продолжили следить за их действиями в экономической сфере. В сезоне-2023/2024 EFL вновь начала расследование о финансовом состоянии «Лестера».

Напомним, по итогам минувшего сезона «лисы» вышли из второй по статусу лиги Англии в АПЛ.