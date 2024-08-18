Данил Круговой: в матче с «Локомотивом» будем отталкиваться от своей игры

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что команда не будет подстраиваться под соперника в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«В матче с «Локомотивом» будем отталкиваться от своей игры, потому что хочется победить дома при своих болельщиках и принести три очка. Поэтому мы отдадим все силы, чтобы выиграть», — сказал Круговой в интервью Legalbet.

Напомним, матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт сегодня, 18 августа, и начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице нового сезона РПЛ. Команда Марко Николича набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков за такое же количество игр и располагается на третьей строчке.