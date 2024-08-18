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«Это не сильно меня беспокоит». Олусегун — о недостатке игрового времени в «Краснодаре»

«Это не сильно меня беспокоит». Олусегун — о недостатке игрового времени в «Краснодаре»
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Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о недостатке игрового времени в нынешнем сезоне.

Я в порядке, это не сильно меня беспокоит. Понимаю, что это решение тренера. Когда выхожу на поле, отдаю всего себя за «Краснодар», проблем нет. Я не волнуюсь насчёт этого», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл в семи матчах «Краснодара» во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности нигериец провёл на поле 329 минут.

Напомним, нигерийский нападающий перешёл в «Краснодар» из болгарского «Ботев Пловдив» летом 2022-го. За этот период он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Олусегуна составляет € 2,8 млн.

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