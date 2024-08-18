«Химки» — «Зенит»: Фаринья вывел хозяев вперёд на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 56-й минуте встречи панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового.

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков. «Химки» с четырьмя очками находятся на 11-м месте.