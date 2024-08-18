«Зенит» пропустил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ

В эти минуты идёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками». На 56-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поразил ворота сине-бело-голубых. Этот пропущенный мяч стал первым для санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

В предыдущих четырёх встречах Российской Премьер-Лиги «Зенит» забил 14 голов и ни разу не пропустил.

Игра «Химки» — «Зенит» проходит на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.

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