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«Зенит» пропустил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ

«Зенит» пропустил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ
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В эти минуты идёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и подмосковными «Химками». На 56-й минуте защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поразил ворота сине-бело-голубых. Этот пропущенный мяч стал первым для санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

В предыдущих четырёх встречах Российской Премьер-Лиги «Зенит» забил 14 голов и ни разу не пропустил.

Игра «Химки» — «Зенит» проходит на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Зенит» и «Химки» последний раз встречались между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. Тогда в матче 1-го тура была зафиксирована ничья — 1:1, а во встрече в рамках 19-го тура победу со счётом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга.

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