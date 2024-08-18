«Спартак» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на предстоящий матч:

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, заработав семь очков после четырёх матчей. «Факел» идёт на последней, 16-й, строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.