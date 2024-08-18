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Глава РПЛ Алаев: руководители «Химок» и «Зенита» уверяют, что запрета по Бакаеву нет

Глава РПЛ Алаев: руководители «Химок» и «Зенита» уверяют, что запрета по Бакаеву нет
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неучастии полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева в сегодняшнем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом», который проходит в эти минуты в Подмосковье. Футболист выступает за «Химки» на правах аренды именно из «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

«Понятно, что мы не будем долго говорить про регламент. Но никакого запрета быть не может. При регистрации арендного договора определяется, что таких запретов нет. Я общался с руководителями «Химок» и «Зенита», которые уверяют, что никаких запретов нет. Но со стороны это выглядит странно, сказать по-другому не могу. Но я верю, что запретов нет. Не хочу строить какие-то версии, но со стороны странно.

Проводить расследование мне не хочется. Но, чтобы не было в дальнейшем споров, надо нам в семье РПЛ на собраниях поднимать вопросы. Если есть правила. Но поверьте: у меня богатый опыт — что обойти, где можно найти вариант. Давайте примем солидарные правила тогда», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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