Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РПЛ Алаев: при всём уважении к Бакаеву, не думаю, что его опасается «Зенит»

Глава РПЛ Алаев: при всём уважении к Бакаеву, не думаю, что его опасается «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался относительно ситуации вокруг крайнего нападающего «Химок» Зелимхана Бакаева. Напомним, в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» главный тренер подмосковной команды Франк Артига сообщил, что ему сказали о невозможности участия российского футболиста в этой игре.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

«При всём уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что «Зенит» опасается его. Некрасивая история, но верю, что если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

Материалы по теме
Тренер «Химок»: мне сказали, что Бакаев не может играть в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android