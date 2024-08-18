Глава РПЛ Алаев: при всём уважении к Бакаеву, не думаю, что его опасается «Зенит»

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался относительно ситуации вокруг крайнего нападающего «Химок» Зелимхана Бакаева. Напомним, в преддверии матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» главный тренер подмосковной команды Франк Артига сообщил, что ему сказали о невозможности участия российского футболиста в этой игре.

«При всём уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что «Зенит» опасается его. Некрасивая история, но верю, что если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.