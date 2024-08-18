Алаев: высказывания Андреева негативно влияют на лицо РПЛ — это недопустимо и некорректно

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о резкой критике судейства со стороны спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

— Как высказывания Андреева влияют на лицо лиги?

— Негативно. Тут двух версий быть не может. Такие высказывания недопустимы и некорректны. К сожалению, тема судейства не первый раз вызывает такие вопросы. Опять же, подобное недопустимо. Будем разбираться — как он попал в зону, какое было воздействие. Всё будет рассмотрено компетентными органами — и будет вынесено наказание.

В то же время по-человечески я понимаю, что у него накипело. Все мы люди и иногда не сдерживаем эмоции. Непозволительно проявлять какие-то акты агрессии, выражаться в таких формах. Но всё это возникло не на ровном же месте. Я себе давал слово, что не буду поднимать тему судейства. Год назад говорил, что непонятно, как это всё работает. Андреев не сдержался — это плохо. Но кипит и у других клубов. Дайте нам чуть больше понимания, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.