Алаев: не хочется, чтобы РПЛ превращалась в прокуратуру, но многие события не красят лигу

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением относительно реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с командой из Ростова-на-Дону (3:2). Напомним, Андреев обвинил арбитров игры в предвзятости.

«Я каждый день общаюсь с руководителями клубов — они не понимают эти решения. Уже много моментов. Был случай в Махачкале, в матче ЦСКА — «Краснодар» говорят, что не было красной, Ньямси в матче с Махачкалой. Создаётся нервозность и закрытость. Мы осуждаем форму, в которой проявил свои эмоции господин Андреев. Уже поступил рапорт, и он будет рассмотрен. И второй вопрос — кто это будет рассматривать. Я не защищаю Андреева, но человек не на ровном же месте начал это.

Как глава лиги я могу направить запрос в комитет по этике. Более того, сразу скажу: мне не очень понятен перформанс «Динамо». Думаю, надо внимательно изучить, есть ли там предмет для рассмотрения. Такое тоже не красит. Я за любой креатив, где-то на грани, но здесь совсем непонятно. Мне не хочется, чтобы РПЛ превращалась в футбольную прокуратуру. Но происходит много событий, которые не красят лигу и наше футбольное сообщество» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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