«Мальорка» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 18 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Мальорка» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи испанского чемпионата.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге «Королевский клуб» обыграл «Мальорку» со счётом 1:0. Во втором круге «сливочные» обыграли соперника с аналогичным счётом.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский клуб стал чемпионом испанской Примеры. «Мальорка» набрала 40 очков и заняла 15-е место.