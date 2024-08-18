Давид Алаба: плохое образование и воспитание порождают расизм

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба высказался о проблеме расизма в современном мире и футболе.

«Мы обязаны говорить об этом. Люди, окружающие нас, не должны оставаться равнодушными к проблеме расизма. Закрывать глаза на это не выход. Мы должны бороться с этим и многое поменять. Необходимо, чтобы весь мир присоединился к борьбе с расизмом.

Это проблема образования. Это то, что берёт свои корни из дома, потому что родители воспитывают своих детей [соответствующим образом]. В этом кроется причина проблемы.

Разумеется, футбол — отличный фундамент. Мы пытаемся сформировать хороший имидж и очистить эту игру от расизма. Но этого недостаточно. Нам нужна помощь всего мира, в том числе политиков», — приводит слова Алаба GQ Espana.

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