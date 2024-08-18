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«Спартак» — «Факел»: Угальде открыл счёт в самом начале матча

«Спартак» — «Факел»: Угальде открыл счёт в самом начале матча
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В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречаются московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'    

На третьей минуте нападающий хозяев Манфред Угальде открыл счёт.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, заработав семь очков после четырёх матчей. «Факел» идёт на последней, 16-й, строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.

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