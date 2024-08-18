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Президент РПЛ Алаев высказался о переносе матча «Факела» и «Спартака» в Москву

Президент РПЛ Алаев высказался о переносе матча «Факела» и «Спартака» в Москву
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Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал решение о переносе матча 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» из Воронежа в Москву. Игра состоится сегодня, 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перенос матча «Спартак» — «Факел» происходил в соответствии с регламентом. Осталось два матча до сентябрьской паузы на сборные. Я практически ежедневно на связи с губернатором. Завтра мы с ним созвонимся и примем решение по следующему матчу. Варианта два. К большому сожалению, либо играть без зрителей, либо переносить матч с «Оренбургом», либо на резервный стадион. На резервный стадион в случае со «Спартаком» мы перенести не могли, потому что «Локомотив» занят, а это резервный стадион.

Мы благодарны «Спартаку» и их акционерам за то, что пошли навстречу и матч состоится с болельщиками. Надеемся, что ответный матч тоже пройдёт с болельщиками. Дальше будем действовать по ситуации. Завтра обсудим с представителями футбольных клубов и с губернатором, где и при каких условиях состоится матч «Факела» с «Оренбургом». Времени нет, поэтому завтра будем принимать решение», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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