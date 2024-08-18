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Игроки «Легиона» сделали победное селфи после гола в матче Второй лиги, но проиграли

Игроки «Легиона» сделали победное селфи после гола в матче Второй лиги, но проиграли
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Комичным образом завершился матч Группы 1 Второй лиги Б, в котором махачкалинский «Легион» принимал у себя дома сегодня, 18 августа, «Севастополь».

На 67-й минуте встречи хозяева оформили счёт 2:0 в свою пользу, после чего игроки всем составом сделали победное селфи, однако за оставшиеся чуть более 20 минут «Севастополь» сумел вернуться в игру, забив трижды и оформив победу в матче. Причём победный, третий мяч гости забили в дополнительное время, гол на свой счёт записал Евгений Ливаднов.

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент команда из Махачкалы занимает третье место в турнирной таблице Группы 1 Второй лиги Б, набрав 36 очков после 20 матчей. «Севастополь» идёт на седьмой строчке с 32 очками после 18 встреч. Лидирует в чемпионате «Форте» из Таганрога, набравший 40 очков в 19 играх.

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