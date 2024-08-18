«Спартак» — «Факел»: красно-белые удвоили преимущество на девятой минуте матча

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречаются московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра проводится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте защитник красно-белых Срджан Бабич удвоил преимущество своей команды.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, имея семь очков после четырёх матчей. «Факел» идёт на последней, 16-й, строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.