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Спартак — Факел, результат матча 18 августа 2024 года, счёт 3:0, РПЛ 2024-2025

«Спартак» разгромил «Факел» в домашнем матче 5-го тура РПЛ
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Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'     3:0 Барко – 60'    

В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.

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