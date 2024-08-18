«Спартак» разгромил «Факел» в домашнем матче 5-го тура РПЛ
Поделиться
Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу москвичей.
МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3' 2:0 Бабич – 9' 3:0 Барко – 60'
В составе красно-белых забили нападающий Манфред Угальде, защитник Срджан Бабич, а также полузащитник Эсекьель Барко.
На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают третье место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков после пяти матчей. «Факел» находится на последней, 16-й строчке, заработав лишь одно очко за пять игр.
Комментарии
- 18 августа 2024
-
19:57
-
19:56
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:42
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:48
-
18:45
-
18:32
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:56
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:37
-
17:37