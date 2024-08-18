«Это принципиальный матч». Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. Встреча 5‑го тура РПЛ пройдёт в Москве. Начало матча – в 17:30 мск.

«В ЦСКА многое поменялось. Обе команды стали другими. Сегодня есть конкретный матч, который надо выигрывать. И нам надо поступательно двигаться вперёд, поступательно улучшать нашу игру. Отношение к ней только одно — это принципиальная встреча двух соперников, московское дерби. Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч.

Мы учитывали слабые стороны соперника, на которые можно надавить. Но отталкивается всё же от своей игры в первую очередь», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке.