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ПФК ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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«Это принципиальный матч». Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре с ЦСКА

«Это принципиальный матч». Тренер «Локомотива» Галактионов — об игре с ЦСКА
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. Встреча 5‑го тура РПЛ пройдёт в Москве. Начало матча – в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
0 : 0
Локомотив М
Москва

«В ЦСКА многое поменялось. Обе команды стали другими. Сегодня есть конкретный матч, который надо выигрывать. И нам надо поступательно двигаться вперёд, поступательно улучшать нашу игру. Отношение к ней только одно — это принципиальная встреча двух соперников, московское дерби. Ожидаем хороший и бескомпромиссный матч.

Мы учитывали слабые стороны соперника, на которые можно надавить. Но отталкивается всё же от своей игры в первую очередь», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке.

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