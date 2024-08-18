Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Факелом»: надеюсь, удача будет на нашей стороне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил готовность команды к матчу 5‑го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится в Москве и начнётся в 17:30 мск.

— У «Факела» новый главный тренер.

— У нас хватает информации по сопернику. Когда у него происходит такое изменение, то всю предыдущую работу аналитиков и нашего тренерского штаба можно выбросить. Но мы сделали всё, чтобы команда была готова.

— Наверняка «Факел» будет много обороняться.

— К сожалению, в матче с «Ахматом» мы не смогли отличиться. Надеюсь, в этот раз удача будет на нашей стороне, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, заработав семь очков после четырёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.