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Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Факелом»: надеюсь, удача будет на нашей стороне

Тренер «Спартака» Станкович — о матче с «Факелом»: надеюсь, удача будет на нашей стороне
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил готовность команды к матчу 5‑го тура РПЛ с «Факелом». Игра состоится в Москве и начнётся в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 3'     2:0 Бабич – 9'    

— У «Факела» новый главный тренер.
— У нас хватает информации по сопернику. Когда у него происходит такое изменение, то всю предыдущую работу аналитиков и нашего тренерского штаба можно выбросить. Но мы сделали всё, чтобы команда была готова.

— Наверняка «Факел» будет много обороняться.
— К сожалению, в матче с «Ахматом» мы не смогли отличиться. Надеюсь, в этот раз удача будет на нашей стороне, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ нового сезона, заработав семь очков после четырёх матчей. «Факел» находится на последней, 16-й, строчке, набрав лишь одно очко за четыре игры. Ранее воронежцы отправили в отставку тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место экс-наставника «Чайки» Дмитрия Пятибратова.

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