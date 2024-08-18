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Максим Глушенков высказался о самочувствии после травмы в матче с «Химками»

Максим Глушенков высказался о самочувствии после травмы в матче с «Химками»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о своём самочувствии после травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Глушенков был заменён на 24-й минуте игры из-за травмы руки.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

— Максим, как себя чувствуете?
— Нормально, — сказал Глушенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков.

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