Максим Глушенков высказался о самочувствии после травмы в матче с «Химками»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о своём самочувствии после травмы, полученной в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Глушенков был заменён на 24-й минуте игры из-за травмы руки.

— Максим, как себя чувствуете?

— Нормально, — сказал Глушенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков.