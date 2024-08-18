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Экс-президент «Химок» Червиченко: ничего трагичного в ничьей «Зенита», тем интереснее

Экс-президент «Химок» Червиченко: ничего трагичного в ничьей «Зенита», тем интереснее
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Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-чёрные встречались с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 55'     1:1 Мостовой – 88'    

«Наверное, когда-то это должно было случиться. Вряд ли «Зенит» сможет весь сезон пройти без потерь очков. А тут вроде «Химки», вроде на одной можно выкатать их. Иногда получается, что нарываешься на все неприятности, которые только можно себе представить. Так бывает, ничего страшного.

Ещё и травма Глушенкова. Если бы был Глушенков, возможно, всё было бы иначе. Я не вижу ничего трагичного. Тем интереснее будет наш чемпионат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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