Экс-президент «Химок» Червиченко: ничего трагичного в ничьей «Зенита», тем интереснее

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-чёрные встречались с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«Наверное, когда-то это должно было случиться. Вряд ли «Зенит» сможет весь сезон пройти без потерь очков. А тут вроде «Химки», вроде на одной можно выкатать их. Иногда получается, что нарываешься на все неприятности, которые только можно себе представить. Так бывает, ничего страшного.

Ещё и травма Глушенкова. Если бы был Глушенков, возможно, всё было бы иначе. Я не вижу ничего трагичного. Тем интереснее будет наш чемпионат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.