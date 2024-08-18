Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сообщил, что сломал руку

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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи.

— Что с вами?

— Сломал руку, — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья вывел свою команду вперёд, замкнув подачу с углового. Отметим, что этот мяч стал первым пропущенным для «Зенита» в нынешнем сезоне. На 88-й минуте форвард сине-бело-голубых Андрей Мостовой сравнял счёт.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Химки» находятся на девятой строчке, заработав пять очков.