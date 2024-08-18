Тренер ЦСКА Николич высказал мнение, чем может быть опасен «Локомотив» в предстоящем матче

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о «Локомотиве» в преддверии очного матча 5-го тура Российского Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Москве. Начало игры в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Я там провёл три хороших года. Были результаты и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Однако то, что было вчера, уже не существует. Сейчас я сосредоточен на ЦСКА. Нам предстоит матч против сильного соперника, у которого очень много быстроногих футболистов, они часто пользуются контратаками, хорошо исполняют стандарты. Будет интересная и тяжёлая игра.

— Какая основная угроза будет исходить от «Локомотива»?

— Это контратаки и стандарты, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала семь очков за четыре матча. «Локомотив» заработал девять очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.