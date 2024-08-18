Почему Бакаев не сыграл с «Зенитом»?

Сегодня состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч завершился вничью — 1:1.

Перед игрой стало известно, что в составе химчан не сыграет арендованный вингер Зелимхан Бакаев. «Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: почему Бакаев не сыграл с «Зенитом»?

Напомним, 28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Зенита» нынешним летом на правах аренды.

В этом сезоне Бакаев принял участие в трёх матчах во всех турнирах, где он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.