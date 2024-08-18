Александр Мостовой: потерянные два очка «Химок» в игре с «Зенитом» на совести Артиги

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом», который закончился со счётом 1:1.

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«Потеря Вендела и потом Глушенкова однозначно сильно сказалась. Это отразилось не только на результате, но и на игре. Выбыли два человека, которые из 11 забитых мячей соорудили 10. «Химки» в первом тайме ни в чём не уступали. Во втором тайме, прежде всего, была тренерская ошибка Артиги. «Химки» могли выиграть этот матч, но Артига подумал, что заменами он сможет удержать счёт. В итоге он за это поплатился.

После замен «Химок» «Зенит» начал давить. Нельзя было делать замены. Потерянные два очка на совести Артиги, потому что он делал эти непонятные замены», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 12 очков.