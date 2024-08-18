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«Челси» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ

«Челси» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 1-го тура АПЛ
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Сегодня, 18 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Фернандес, Лавиа, Кайседо, Палмер, Нкунку, Джексон;

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Де Брёйне, Ковачич, Силва, Доку, Холанд, Савио.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге «горожане» и «синие» сыграли вничью со счётом 4:4. Во втором круге команды также разделили очки (1:1). «Манчестер Сити» и «Челси» встречались в полуфинальной игре Кубка Англии. В том матче «горожане» обыграли «синих» со счётом 1:0.

По итогам прошлого сезона АПЛ «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Челси» занял шестое место.

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